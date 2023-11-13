Стало понятно, почему появившийся с дочерью Чернышев весь в седине

Фигурист Петр Чернышев для многих людей нашей страны стал эталоном мужественности и преданности. Несмотря на тяжелую болезнь его супруги – Анастасии Заворотнюк, он продолжает всячески поддерживать свою семью.
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