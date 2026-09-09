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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брэди Ткачак о «Флориде»: «Никто не вспоминает о двух Кубках Стэнли. Все говорят о прошлом сезоне и желании вернуться туда, где хотят быть»

Форвард «Флориды» Брэди Ткачак сказал, что в команде никто не вспоминает о двух победах в Кубке Стэнли.

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