Два видео – два разных конца историй с осквернением священного на День Победы

В России пойманные таджикские мальчики, топтавшиеся на Георгиевской ленте, вместе с родителями что-то блеют на камеру – никому не нужные извинения, в которые никто не верит, которые ничего в них не изменят и от которых уже тошно.
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