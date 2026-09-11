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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ольга Те установила рекорд страны в рывке на Магнит Чемпионате России. Шабанов, Петров, Ильина взяли золото в своих категориях

11 сентября в Москве прошел второй день «Магнит Чемпионата России» по тяжелой атлетике. В этот день медали разыграли в четырех весовых категориях: женщины – до 57 и 61 кг, мужчины – до 70 и 75 кг.

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