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Путин о 60-летии «Золотой шайбы»: «Легендарный турнир стал школой мастерства для нескольких поколений. Отрадно, что и сегодня движение вносит вклад в популяризацию ценностей здорового образа жизни»

Суперфинал Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» проходит 16-19 мая в Химках «Дорогие друзья! Приветствую вас на Суперфинале и поздравляю с 60-летием рождения турнира «Золотая шайба».

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