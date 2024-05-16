Путин о 60-летии «Золотой шайбы»: «Легендарный турнир стал школой мастерства для нескольких поколений. Отрадно, что и сегодня движение вносит вклад в популяризацию ценностей здорового образа жизни»

Суперфинал Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» проходит 16-19 мая в Химках «Дорогие друзья! Приветствую вас на Суперфинале и поздравляю с 60-летием рождения турнира «Золотая шайба».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии