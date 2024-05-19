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Врач Беляева: Энергетики ведут к депрессиям у детей, ожирению, сахарному диабету

В беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Мария Беляева рассказала об опасности употребления энергетических напитков.

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