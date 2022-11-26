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Отец Мбаппе: «Сложный путь Килиана позволил ему пробудить дьявола, который спал в нем. Замкнутый маленький мальчик уступил место решительному, трудолюбивому человеку»

Отец Килиана Мбаппе рассказал о первых трудностях, с которыми игрок столкнулся в своей карьере.  «Хоть я и не хочу никого осуждать, после того, как я увидел некоторых родителей, я не хотел следовать их плохим примерам.

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