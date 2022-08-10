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В Оренбургской области автоинспекторы и педагоги обучают детей ПДД с помощью комплекса «Лаборатория безопасности» во время летних каникул

В Оренбургской области автоинспекторы и педагоги обучают детей ПДД с помощью комплекса «Лаборатория безопасности» во время летних каникул

Накануне автоинспекторы Оренбурга и педагоги с помощью мобильного комплекса «Лаборатория безопасности» организовали увлекательное массовое мероприятие для детей в сквере у Дома Советов.

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