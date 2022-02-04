Berg PRESS

459 подписчиков

Госсекретарь Блинкен: соглашение со Словакией не ведет к реальному присутствию сил США

Госсекретарь Блинкен: соглашение со Словакией не ведет к реальному присутствию сил США

ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен заверил, что военное соглашение, подписанное со Словакией, не ведет к появлению в этой стране постоянных баз США и не означает "реального присутствия" там американских сил.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх