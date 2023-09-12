Российские миротворцы превращаются в военных заложников Азербайджана – Пухов

У Армении практически нет шансов воспрепятствовать окончательному завоеванию Карабаха Азербайджаном. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военно-политический аналитик, директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.