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Российские миротворцы превращаются в военных заложников Азербайджана – Пухов

Российские миротворцы превращаются в военных заложников Азербайджана – Пухов

У Армении практически нет шансов воспрепятствовать окончательному завоеванию Карабаха Азербайджаном. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военно-политический аналитик, директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

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