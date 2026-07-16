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Армия РФ поразила в Киеве предприятие по сборке дронов "Лютый" и "Лелека-100"

Армия РФ поразила в Киеве предприятие по сборке дронов "Лютый" и "Лелека-100"

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Целью российских ударов по Киеву стали промышленные предприятия, на которых собираются и хранятся дроны большой дальности, а также иностранные компоненты для их производства.

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