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Барабанов забил «Флориде», набрав очки в 3-м матче подряд. У него 8+25 в 48 играх

Барабанов забил «Флориде», набрав очки в 3-м матче подряд. У него 8+25 в 48 играх

Форвард «Сан-Хосе» Александр Барабанов забросил шайбу в матче с «Флоридой» (1:4). Россиянин продлил результативную серию (2+3) до 3 игр.

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