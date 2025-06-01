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Вадим Цыганов готовится написать Гимн Победы России после завершения СВО

Вадим Цыганов готовится написать Гимн Победы России после завершения СВО

Русский поэт Вадим Цыганов выразил готовность создать Гимн Победы России после завершения специальной военной операции.

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