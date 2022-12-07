Месси высказался о своем 1000-м матче в профессиональной карьере

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси на своей странице в социальных сетях высказался о том, что он провел 1000-й матч в профессиональной карьере, сыграв со сборной Австралии в матче 1/8 финала чемпионата мира - 2022 (2:1).