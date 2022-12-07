Газета.ру

7 929 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Одиссей Одиссеев
    Да. Все правозащитные организации смело можно включать в список иноагентов.Путин: доктрину п...
  • tsan tsan
    Это Слуцкому  говорить о чьём-то воспитании ?Слуцкий: приглаше...
  • Александр Терехов
    Йеххх, мля. Вы, ребятишки-арабы уж договоритесь между собой побыстрее, пошлите на.... своих консультантов и своими го...Глава комиссии па...

Месси высказался о своем 1000-м матче в профессиональной карьере

Месси высказался о своем 1000-м матче в профессиональной карьере

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси на своей странице в социальных сетях высказался о том, что он провел 1000-й матч в профессиональной карьере, сыграв со сборной Австралии в матче 1/8 финала чемпионата мира - 2022 (2:1).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх