"Тампа-Бэй" обыграла "Филадельфию" со счетом 4:1 в матче НХЛ

"Тампа-Бэй Лайтнинг" одержала победу над "Филадельфией Флайерз" со счетом 4:1 в матче НХЛ. Брэйден Пойнт, Понтус Хольмберг, Илья Михеев и Брэндон Хэйгел забросили шайбы.
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