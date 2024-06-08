Скандальный журналист Отар Кушанашвили рассказал, как появились на свет его 9 детей

Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили поделился перипетиями личной жизни в своем шоу «Каково?!» Журналист Отар Кушанашвили стал известен своими скандальными расследованиями интимных подробностей звезд шоу-бизнеса.
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