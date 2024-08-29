Степанова о критике Загитовой: «Безымянно-анонимное стадо в интернете выскажется «безызбежно». Миллионы девушек хотят быть Алиной, а не вами, душно-замшелыми»

«Алина, все обсуждают Алину! Причем не надо даже фамилию ее писать – все знают, о какой Алине речь. Ладно, безымянно-анонимное стадо в интернете выскажется «безызбежно» – им для поддержания баланса в организме надо кислотой плеваться, как ксеноморфам из вселенной «Чужих».