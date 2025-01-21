В МВД призвали для защиты от мошенников никому не доверять

Принципу «нулевого доверия» призвали следовать, чтобы защититься от мошенников, в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, 21 января сообщается в Telegram-канале управления.
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