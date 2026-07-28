Бойцы "Запада" создали радиосеть для ликвидации украинских беспилотников в ЛНР

Мобильные огневые группы 1-й танковой армии группировки российских войск "Запад" в приграничных районах Луганской народной республики (ЛНР) создали единую радиосеть для фиксации, отслеживания и ликвидации беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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