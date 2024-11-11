Завершён северный завоз топлива на Камчатке для районов с ограниченными сроками навигации

На полуострове Камчатка завершены работы по обеспечению топливом муниципальных районов с ограниченными сроками навигации, включая Карагинский, Олюторский, Тигильский и Пенжинский, а также Алеутский округ.
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