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«Астраханочка» перенесенный матч сыграет в среду, «Динамо» - во второй декаде апреля

И для мужчин игра с уфимскм «Акбузатом» станет заключительной на предварительном этапе. ПУНКТ-А уже писал, что в связи с трагическими событиями в подмосковном «Крокус Сити Холле» федерация гандбола России приостановила сезон до 27 марта.

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