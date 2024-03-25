«Астраханочка» перенесенный матч сыграет в среду, «Динамо» - во второй декаде апреля

И для мужчин игра с уфимскм «Акбузатом» станет заключительной на предварительном этапе. ПУНКТ-А уже писал, что в связи с трагическими событиями в подмосковном «Крокус Сити Холле» федерация гандбола России приостановила сезон до 27 марта.