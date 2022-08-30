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Синские столбы, как каменный лес, возвышаются вдоль реки Синяя в Якутии

Синские столбы, как каменный лес, возвышаются вдоль реки Синяя в Якутии

В Якутии туризм активно начал развиваться последние 10 лет, и на это есть свои причины. Республика географически отдаленный регион, здесь слабо развита дорожно-транспортная инфраструктура, не разработаны турмаршруты и места для отдыха туристов.

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