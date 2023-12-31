Шольц упомянул российский газ и Украину в своем новогоднем обращении

Global Look Press/Markus Schreiber/dpa Канцлер Германии Олаф Шольц в своем новогоднем обращении затронул темы внутренней политики ФРГ, украинского и ближневосточного кризисов, а также упомянул российского президента Владимира Путина.
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