Муж тянет в семью нищету: «В квартире тещи ноги моей не будет, давай брать ипотеку!»

— Нет, ну ты представляешь? – возмущается тридцатилетняя Антонина. — Муж мне заявил: в квартиру, мол, принадлежащую твоим родителям, я больше ни ногой! Духу моего там не будет, говорит… А все потому, что неделю назад сильно поругался с моей мамой.