Пострадавшие при теракте попросили возбудить дело против владельцев «Крокуса». Какие у них претензии к Агаларовым?

Пострадавшие при теракте в «Крокус Сити Холле» подали в Следственный комитет (СК) России заявление. Они попросили возбудить уголовное дело об оказании небезопасных услуг против владельцев концертного зала.
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