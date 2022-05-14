Держи «Сапсан» шире: российские поезда встанут из-за санкций

Уход Siemens из России ставит под вопрос эксплуатацию скоростных поездов Siemens начал сворачивать работу в РФ: концерн выходит из совместных предприятий и прекращает с 13 мая сервисные контракты с ОАО РЖД, в частности, на обслуживание «Сапсанов».