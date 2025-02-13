Бездомного мигранта подозревают в убийстве отца на проспекте Ударников в Петербурге

Преступление было совершено в конце прошлого года Задержан мигрант из Узбекистана, которого подозревают в убийстве в Красногвардейском районе Петербурга, сообщает пресс-служба регионального Главка МВД РФ.
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