Перечислены страны, где туристы могут заразиться малярией

В списке Индия и Пакистан При планировании поездки в страны, где распространена малярия, например в Африку, Индию, Пакистан, Малайзию, следует заранее подготовиться и за две — четыре недели проконсультироваться с инфекционистом, рассказала RT врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева.