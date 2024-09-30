Генштаб: повестки о призыве этой осенью будут в бумажном виде

Основанием для призыва на срочную военную службу этой осенью будут являться бумажные повестки, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.
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