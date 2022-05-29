Светлов о ЧМ по хоккею 2022: «Канада и США разбивают своей агрессией. Европе, включая наш хоккей, нужно делать выводы»

Сергей Светлов считает, что атакующий хоккей помогает сборным Канады и США на ЧМ. – За счет чего североамериканцы дают результат? – Бросается в глаза, что сборные Канады и США играют активно и агрессивно, как принято говорить, первым номером.
Сергей Светлов считает, что атакующий хоккей помогает сборным Канады и США на ЧМ. – За счет чего североамериканцы дают результат? – Бросается в глаза, что сборные Канады и США играют активно и агрессивно, как принято говорить, первым номером.
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