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Царьград

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India Today: 47-летняя индийка выиграла забег ради дочерей

India Today: 47-летняя индийка выиграла забег ради дочерей

47-летняя жительница индийского штата Махараштра, Рамабай Ранвир, босиком выиграла трёхкилометровый забег ради образования дочерей.

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