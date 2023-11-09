Набиуллина заявила о сложной ситуации с кадрами в российской экономике

Виталий

Странная тема. А куда кадры делись во всех отраслях? У нас численность населения сократилась? Или исчезли люди, занимающиеся кадровой политикой? Кадрами надо заниматься. И не день, а годы. Учебные заведения разного уровня, стимулирование профессий. Видимо, сказалась современная форма обучения. Умных творцов у нас не стало. Проще завезти будущих хозяев страны из-за рубежа. К этому и стремятся наши недруги. Так они ведь не работать едут, а привыкать к новым территориям.