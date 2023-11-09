Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о сложной ситуации с кадрами в российской экономике. «Сейчас мы находимся в ситуации, когда экономика практически полностью задействовала имеющиеся ресурсы, это касается и рабочих рук, и производственных мощностей, безработица в 3%, а в некоторых регионах и того меньше», — отметила она в ходе выступления в Госдуме.
Набиуллина заявила о сложной ситуации с кадрами в российской экономике
Комментарии
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Виталий
Странная тема. А куда кадры делись во всех отраслях? У нас численность населения сократилась? Или исчезли люди, занимающиеся кадровой политикой? Кадрами надо заниматься. И не день, а годы. Учебные заведения разного уровня, стимулирование профессий. Видимо, сказалась современная форма обучения. Умных творцов у нас не стало. Проще завезти будущих хозяев страны из-за рубежа. К этому и стремятся наши недруги. Так они ведь не работать едут, а привыкать к новым территориям.
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