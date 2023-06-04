Два человека остаются в реанимации после массовой аварии на Софийской

Фура под управлением 37-летнего мужчины врезалась в ехавший впереди Opel, а затем на высокой скорости вылетела на встречную полосу и столкнулась с другими авто.
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