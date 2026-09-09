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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шнайдер и Мертенс вышли в 1/2 финала US Open в паре

Диана Шнайдер и Элиза Мертенс обыграли Алену Остапенку и Су-Вэй Се в четвертьфинале парного US Open – 7:5, 6:3.

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