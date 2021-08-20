В Госдуме уверены, что россияне «смогут спокойно прожить без Google». Так зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Мукабенова прокомментировала заявление Google о возможном уходе из России.
В Госдуме уверены, что россияне «смогут спокойно прожить без Google». Так зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Мукабенова прокомментировала заявление Google о возможном уходе из России.
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