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В Госдуме уверены, что россияне смогут спокойно прожить без Google

В Госдуме уверены, что россияне смогут спокойно прожить без Google

В Госдуме уверены, что россияне «смогут спокойно прожить без Google». Так зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Мукабенова прокомментировала заявление Google о возможном уходе из России.

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