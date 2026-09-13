Рыбакина — о своей первой победе в финале US Open: трудно подобрать слова

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась после победы на Открытом чемпионате США. «Это потрясающе, до сих пор так сложно осознать, сколько всего произошло.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Юрист: работу кур...
- Президент Ирана П...
- ХЛ Markíza: мать уче...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым