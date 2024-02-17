Пострадавшего от снегоуборочной машины школьника положили в больницу в Москве

Ученик одной из московских школ получил травму ноги от ручной снегоуборочной машины. В учебном заведении проводят служебное расследование, об этом РИА «Новости» рассказал директор образовательного учреждения Павел Богодухов.
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