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Суровая правда штурмовика "Вагнера" о тюрьме, войне и "дяде Жене": "С нами по-другому нельзя"

Суровая правда штурмовика "Вагнера" о тюрьме, войне и "дяде Жене": "С нами по-другому нельзя"

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Комментарии
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Светлана Коваленкова
Сейчас и не зеков надо бояться!
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10 час.
Samarium
Эти люди боевыми ДЕЛАМИ и своей кровью доказали  преданность нашей Родине....И они в миллион раз заслуживают большего уважения, чем все эти увешанные наградами до пяток &quot; герои&quot; складов и кабинетов....
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8 час.
ninikooo Митусова
Дай Бог здоровья таким бойцам и хорошей  светлой дороги в будущее ! Нужно бояться тех, кто сидит в МО и МВД и « тырит» то, что необходимо бойцам на службе. Вот эти - враги!
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2 час.

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