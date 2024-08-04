Суровая правда штурмовика "Вагнера" о тюрьме, войне и "дяде Жене": "С нами по-другому нельзя"

Светлана Коваленкова Сейчас и не зеков надо бояться!

Samarium Эти люди боевыми ДЕЛАМИ и своей кровью доказали преданность нашей Родине....И они в миллион раз заслуживают большего уважения, чем все эти увешанные наградами до пяток " герои" складов и кабинетов....