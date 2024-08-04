Фото: коллаж Царьграда. Штурмовик "Вагнера" Сергей с позывным "Касли" рассказал суровую правду о тюрьме, войне и "дяде Жене".
Суровая правда штурмовика "Вагнера" о тюрьме, войне и "дяде Жене": "С нами по-другому нельзя"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Светлана Коваленкова
Сейчас и не зеков надо бояться!
Ответить
10 час.
Samarium
Эти люди боевыми ДЕЛАМИ и своей кровью доказали преданность нашей Родине....И они в миллион раз заслуживают большего уважения, чем все эти увешанные наградами до пяток " герои" складов и кабинетов....
Ответить
8 час.
ninikooo Митусова
Дай Бог здоровья таким бойцам и хорошей светлой дороги в будущее ! Нужно бояться тех, кто сидит в МО и МВД и « тырит» то, что необходимо бойцам на службе. Вот эти - враги!
Ответить
2 час.
Свежие комментарии