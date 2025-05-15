Американский певец Крис Браун задержан в Великобритании

В Лондоне задержан популярный американский певец R&B Крис Браун. По сообщению Скотленд-Ярда, он был задержан 15 мая 2025 года в Манчестере и обвинен в намеренном причинении тяжкого вреда здоровью человека.
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