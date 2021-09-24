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Вячеслав Коновалов: Кто-то занимается спортом, кто-то - спиртом, а кто-то - читает книги

Вячеслав Коновалов: Кто-то занимается спортом, кто-то - спиртом, а кто-то - читает книги

Всероссийскую литературную Премию "Дальнего Востока" имени Арсеньева презентовали на фестивале "Литература Тихоокеанской России" (ЛиТР, 6+) во Владивостоке в пятницу, 24 сентября.

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