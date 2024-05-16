Рогов рассказал о расстреле украинцев, бегущих от мобилизации

Украинских мужчин, пытающихся переправиться через реку Тиса в Румынию, расстреливают, заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов.
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