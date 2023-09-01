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Плотников о Федотове: «Нам сказали, что Иван сегодня играет. Особо не обсуждаем это, только шуточки всякие в раздевалке»

Сегодня армейцы встретятся с «Ак Барсом» в первом матче нового Фонбет Чемпионата КХЛ. Команды поспорят за Кубок Открытия.

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