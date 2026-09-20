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Народы без родины: 15 наций, не имеющих собственного государства

Народы без родины: 15 наций, не имеющих собственного государства

Народы без родины: 15 наций, не имеющих собственного государства Судьба народов, не имеющих собственного государства, – это сложная и многогранная тема, пронизанная историческими травмами, культурными противоречиями и политическими амбициями.

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