Народы без родины: 15 наций, не имеющих собственного государства Судьба народов, не имеющих собственного государства, – это сложная и многогранная тема, пронизанная историческими травмами, культурными противоречиями и политическими амбициями.
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