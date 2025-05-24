Жена случайно раскрыла измену мужа с помощью зубной щетки! Супруг обманывал ее несколько месяцев.Супружеские измены проявляются в мелочах – вторая половинка может узнать о ней совершенно случайно, даже не просматривая личные переписки, соцсети или банковские счета.