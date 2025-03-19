Nvidia анонсирует графические процессоры Rubin в 2026 году, Rubin Ultra в 2027 году

Сегодня на конференции GTC 2025 компания Nvidia объявила об обновлении дорожной карты центров обработки данных на 2026 и 2027 годы, показав планируемые конфигурации для предстоящих Rubin (названных в честь астронома Веры Рубин) и Rubin Ultra.
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