Автомобиль не средство свободного передвижения, а роскошь, без которой можно и нужно обходиться?

Было время, когда улицы городов не были заполонены огромным количеством автотранспорта и о том, что такое автомобильные пробки люди знали только из видеосюжетов популярной тогда телевизионной программы «Международное обозрение».
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