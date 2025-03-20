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Автомобиль не средство свободного передвижения, а роскошь, без которой можно и нужно обходиться?

Автомобиль не средство свободного передвижения, а роскошь, без которой можно и нужно обходиться?

Было время, когда улицы городов не были заполонены огромным количеством автотранспорта и о том, что такое автомобильные пробки люди знали только из видеосюжетов популярной тогда телевизионной программы «Международное обозрение».

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Комментарии
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OI
Olga Ivannikova
Может быть в центре города и хорошо передвигаться на общественном транспорте при условии его безупречной работы. Но есть люди, работающие за пределами центра и даже города, есть дачники, наконец. Получается, что для того, чтобы поехать на дачу или на работу, вначале нужно добраться до своей машины на общественном транспорте и там уже пересесть на неё? А если едешь с детьми или с дачи везешь свой урожай? &quot;Хорошенькая&quot; перспектива!
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