Автомобиль не средство свободного передвижения, а роскошь, без которой можно и нужно обходиться?

OI

Olga Ivannikova

Может быть в центре города и хорошо передвигаться на общественном транспорте при условии его безупречной работы. Но есть люди, работающие за пределами центра и даже города, есть дачники, наконец. Получается, что для того, чтобы поехать на дачу или на работу, вначале нужно добраться до своей машины на общественном транспорте и там уже пересесть на неё? А если едешь с детьми или с дачи везешь свой урожай? "Хорошенькая" перспектива!