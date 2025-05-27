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Военкор Коц: обмен пленными вскрыл серьёзную проблему Украины

Военкор Коц: обмен пленными вскрыл серьёзную проблему Украины

Обмен пленными в формате «1000 на 1000», который провели Москва и Киев, вскрыл одну из серьёзных проблем Украины, которая кроется в количестве осужденных киевским режимом по статье «государственная измена», заявил военный корреспондент Александр Коц.

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