У сотрудника прокуратуры в Индонезии при обыске нашли 74 кг золота

Индонезийская полиция провела серию обысков в Джакарте и ее окрестностях в рамках расследования коррупции и отмывания денег, фигурантом которого стал бывший заместитель генерального прокурора по специальным преступлениям Фебри Адриансьях, сообщает Bloomberg.
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