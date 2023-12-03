Xbox Game Pass: более 1 млрд долларов потрачено на игры от сторонних разработчиков за последний годВ недавнем интервью Фила Спенсера для Windows Central всплыл интересный факт, позволяющий лучше понять, сколько средств Microsoft вложила в Xbox Game Pass, чтобы обеспечить стабильные поставки игр от сторонних разработчиков.