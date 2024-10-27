В Израиле грузовик въехал в остановку с людьми

В Израиле неподалеку от военной базы Глилот в автобусную остановку врезался грузовой автомобиль. Фото: соцсети Фото: соцсети Как сообщают местные СМИ, по уточненной информации, в инциденте пострадали 35 человек, из которых шестеро сейчас находятся в тяжелом состоянии.
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